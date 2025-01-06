新漢攜耐能推第二代AMR 導入AI視覺辨識導航擴大應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-06 20:51

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工業電腦廠新漢 (8234-TW) 宣布將於 CES 2025 展會期間發表，與策略夥伴耐能智慧 (Kneron) 共同合作的第二代自主移動機器人(AMR)NexMOV-2，結合 AI 視覺辨識與導航技術，搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。

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而此次由新漢子公司新漢智能所推出的第二代自主移動機器人 NexMOV-2 結合 Visual SLAM(視覺定位建圖系統）、AI 導航辨識功能以及自主研發多軸馬達驅動器，大幅提升產品靈活度及效能，解決了傳統 AMR 無法克服的多項限制，全面升級為智慧型 AMR。

新漢表示，NexMOV 第一代產品現已導入台灣飯店業以及智慧工廠，第二代產品在全面提升硬體規格與 AI 軟體功能後，將擴大應用範圍至食品製造業、化工業等更具挑戰的環境，未來更能擴展應用於救災與國防用途。