竟天APC201二期臨床收案順利 預計第四季完成收案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-22 18:51

竟天 (6917-TW) 今 (22) 日指出，治療膝蓋骨關節炎新藥 APC201 在澳洲進行的一 / 二期臨床試驗，目前二期臨床已收案超過 一半，預計今年第四季可完成全部受試者收案。

竟天表示，APC201 去年獲准在澳洲進行治療膝蓋骨關節炎新藥的一 / 二期人體臨床試驗，並在同年 12 月完成一期臨床，經澳洲安全評估委員會 (SRC) 認定安全性與耐受性無虞，隨即啟動二期臨床試驗，將召收 60 位病患，目前收案人數已超過一半，進展順利。

竟天說明，骨關節炎現行的治療方式有口服、皮膚外用、局部關節注射、幹細胞注射與關節置換手術等，但病患多會優先選擇副作用低且非侵入式的外膚外用給藥方式，目前最常用的藥物為非類固醇抗發炎藥 (NSAID)。

而 APC201 即是以 NSAID 為主成分的改良劑型藥物，屬於 505(b)(2) 新劑型新藥，有獨特的機轉作用，希望能提供病患新的治療選項。

竟天進一步指出，APC201 為泡沫劑型，用於膝蓋部位不會滴落，且因皮膚滲透快，可以大幅提升吸收率與降低副作用，一旦能獲准上市，不僅可望搶攻骨關節炎疼痛市場商機，未來 APC201 適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛，持續展現其經濟價值。