竟天旗下局部麻醉藥報捷 獲TFDA核准上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 19:58

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竟天 (6917-TW) 今 (26) 日公告，旗下自主研發的局部麻醉複方乳膏「舒膚麻乳膏 / LTC Cream」獲得衛福部食藥署 (TFDA) 核准上市，為國內的首發學名藥。

竟天說明，美國 FDA 在 2019 年訂定外用劑型的特定法規要求，各國紛紛跟進，台灣 TFDA 因應局部外用藥物法規的日益更新，希望與國際接軌，於去年公告「皮膚外用製劑療效相等性驗證指引」，進而取得台灣第一張皮膚外用學名藥藥證。

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竟天表示，「舒膚麻乳膏 / LTC Cream」是目前美國 FDA 與歐盟 EMA 核准上市的局部麻醉藥膏中，濃度最高的複方產品 (含 7% Lidocaine 與 7% Tetracaine)，主要應用於表淺部皮膚科手術局部麻醉，包括皮膚填補注射、脈衝式染料雷射治療術、臉部雷射換膚術、雷數除刺青術等，都是可能應用的手術。

竟天進一步指出，「舒膚麻乳膏 / LTC Cream」以膏體形式塗抹，暴露在空氣時會在皮膚上形成一軟膜，Lidocaine 和 Tetracaine 會從軟膜中釋放進入皮膚，達到快速局部麻醉的效果。