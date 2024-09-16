竟天頭頸部帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥 收治首位病患

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 17:59

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竟天 (6917-TW) 用於緩解頭頸部帶狀皰疹後神經痛 (PHN) 噴霧新藥 APC101，今年 4 月獲 TFDA 核准啟動二期臨床試驗後，今 (16) 日宣布，已經成功在三軍總醫院收治首位病患。

竟天說明，由於頭頸部帶狀皰疹後神經痛目前並無有效的以上市藥物，預計在完成二期臨床，並取得相關試驗數據後，向美國 FDA 爭取申請快速審查認定 (Fast Track Designation) 或孤兒藥資格認定 (Orphan Drug Designation)，進一步推動新藥可以及早上市。

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董事長王藹君表示，APC101 先前在澳洲已經完成二期臨床試驗，發現對試驗用藥組中的頭頸部帶狀疱疹後神經痛病患，顯著改善疼痛改，不過因人數較少，無法彰顯統計意義。因此，此次在台灣開展的二期臨床試驗，於三軍總醫院收進第一位病患進行治療，對臨床進展意義重大。

為加快收案進度，此次試驗將同時在三軍總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院設置臨床試驗中心，合計招收 21 位病患，藉由數字疼痛評估量表 (NRS-11) 評估每天兩次使用 APC101 後疼痛評分相對於基線的變化，探索 APC101 對頭頸部帶狀疱疹後神經痛患者的療效和安全性。