竟天新藥完成二期臨床收案 明年推動全球市場授權洽談

竟天 ( 6917-TW ) 公告，治療膝蓋骨關節炎新藥 APC201 的二期臨床試驗如期完成收案，明年第一季將有初步數據結果，屆時將展開全球多中心三期臨床試驗規劃，同時推動全球市場的技轉授權，為公司帶來里程碑金及銷售權利金的挹注。

APC201 去年獲准在澳洲進行治療膝蓋骨關節炎新藥的一 / 二期人體臨床試驗，並在去年 12 月完成一期臨床，二期臨床試驗也完成 60 位受試者收案，待療程結束後將進行相關數據分析，預計明年第一季取得臨床統計結果。

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竟天表示，APC201 透過自主開發的雙效脂質專利配方設計，可有效提高藥物濃度至 4%，同時提升藥物累積在皮膚內的劑量，加上無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激，且可將用藥次數縮減為一天一次，增加病人方便性。一旦能獲准上市，不僅可望分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機，未來適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛，持續展現經濟價值。