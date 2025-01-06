勤凱去年營收14.9億元年增42.76%創次高 今年營運再優去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-06 16:45

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電子材料業者勤凱 (4760-TW) 今日公布去年 12 月營收 1.16 億元，月減 18.4%，年增 55.2%，第四季營收為 4.27 億元，與第 3 季相當，年增 94%，累計 2024 全年為 14.92 億元，創下歷史次高，年增 42.76%。展望未來，勤凱預期，客戶年初開始恢復拉貨，1、2 月營運將優於去年 12 月。

勤凱指出，12 月營運受下游客戶盤點等因素影響，營收呈現月減，但 2024 全年表現不俗，主要受惠整體客戶庫存去化的成效，以及新客戶拉貨動能，帶動年營收創下歷史次高。

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副董事長莊淑媛表示，由於下游客戶在經過 12 月盤點期後，在年初開始已恢復拉貨，再加上庫存進入低檔區，儘管 1 月下旬至 2 月初將進入農曆新年長假，工作天數較少，但 1 月及 2 月營運有望優於 12 月。