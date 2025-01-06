外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.82%，報163.44元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:10
截至台北時間06日17:10，歐元/日元上漲1.33點漲幅達0.82%，暫報163.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.04%
- 近 1 週：-1.49%
- 近 3 月：-0.68%
- 近 6 月：-6.92%
- 今年以來：-0.20%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.26，本日上漲0.51%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.23，本日上漲0.25%
- 美元/加幣相關性-0.17，本日上漲0.56%
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