search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.82%，報163.44元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:10


截至台北時間06日17:10，歐元/日元上漲1.33點漲幅達0.82%，暫報163.44點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.04%
  • 近 1 週：-1.49%
  • 近 3 月：-0.68%
  • 近 6 月：-6.92%
  • 今年以來：-0.20%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.26，本日上漲0.51%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.23，本日上漲0.25%
  • 美元/加幣相關性-0.17，本日上漲0.56%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元163.110.62%
日元/美元0.006390.00%
英鎊/美元1.25390.96%
澳元/美元0.62961.35%
加幣/美元0.69880.97%

延伸閱讀


Empty