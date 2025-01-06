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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.0364元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:10


截至台北時間06日17:10，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.54%，暫報1.0364點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.63%
  • 近 1 週：-1.14%
  • 近 3 月：-6.09%
  • 近 6 月：-4.87%
  • 今年以來：-0.45%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日上漲0.52%
  • 歐元/加幣相關性0.76，本日上漲0.01%
  • 紐元/美元相關性0.74，本日上漲0.54%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞郎相關性-0.86，本日上漲0.3%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.79，本日上漲0.47%

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歐元/美元1.04241.13%
英鎊/美元1.25410.97%
加幣/美元0.69870.95%
紐元/美元0.56781.19%

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