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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.12%，報1444.69元

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:00


截至台北時間07日17:00，美元/韓元下跌16.4點跌幅達1.12%，暫報1444.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.59%
  • 近 1 週：-0.56%
  • 近 3 月：+8.52%
  • 近 6 月：+6.14%
  • 今年以來：-1.06%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.73，本日下跌0.18%
  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日下跌0.44%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.62，本日下跌0.8%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日下跌0.37%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.64%

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美元/韓元1447.13-0.95%
人民幣/美元0.136506-0.07%
紐元/美元0.56850.76%
歐元/美元1.04280.37%
澳元/美元0.62850.67%

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