外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.12%，報1444.69元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:00
截至台北時間07日17:00，美元/韓元下跌16.4點跌幅達1.12%，暫報1444.69點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.59%
- 近 1 週：-0.56%
- 近 3 月：+8.52%
- 近 6 月：+6.14%
- 今年以來：-1.06%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.73，本日下跌0.18%
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日下跌0.44%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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