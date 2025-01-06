植田和男重申政策立場：若經濟持續改善將升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-06 17:00

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日本央行總裁植田和男在 2025 年的首次公開演講中重申，如果經濟持續改善，他將會上調基準利率。

植田周一 (6 日) 在一月份的日本銀行家協會新年會議上發表了簡短講話，他表示：「如果經濟和通膨狀況持續改善，我們將提高政策利率，以調整貨幣政策的寬鬆程度。」

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目前市場觀察人士正在尋找日本央行是否會在本月或 3 月升息的線索。植田對下次升息的時機保持開放態度，表示這將取決於經濟、通膨和金融狀況。

日本央行在去年 3 月結束了大規模貨幣刺激計畫，包括全球最後一個負利率。央行的正常化努力幫助了日本銀行的利潤率，推動了銀行股走高。然而，任何快速升息都可能在銀行調整其投資組合之前增加成本，從而損害銀行。

日本央行將於 1 月 23 日至 24 日舉行下次政策會議。目前植田在會議前沒有公開發言的安排，但副總裁冰見野良三預計將於 1 月 14 日發表講話並舉行記者會。市場將密切關注此次活動，以尋找有關 1 月份升息的進一步線索。

在 12 月的會議之後，植田和男在記者會上的鴿派言論，導致市場猜測日本央行可能不會在一月份升息。由於大多數市場觀察人士此前預計下次升息將在 1 月份到來，這導致日元兌美元匯率跌至 7 月以來的最低水準。