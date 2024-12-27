日本內閣批准創紀錄預算 首相石破茂料將面臨考驗

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-27 17:00

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日本首相石破茂內閣於周五 (27 日) 批准了下一財政年度創紀錄的 7300 億美元預算，由於稅收創紀錄，將新債券發行量限制在 17 年來的最低水準。

然而，石破茂領導的少數政府面臨著與反對黨的一場激烈的政治鬥爭，以爭取明年初在議會通過預算，這可能會損害他在民調中本已疲弱的地位。

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由於債務償還和社會保障成本的推動，4 月開始的財政年度預算估計為 115.5 兆日元 (7323.6 億美元)，比本年度的 112.6 兆日元增長 2.6%。

創紀錄的稅收收入可能會幫助將新債券發行量減少至 28.6 兆日元，這是自 2008 年以來的最低水準。因此，債務依存度將保持在 24.8%，這意味著新債券銷售占預算的四分之一。這是自 1998 年以來首次降至 30% 以下。

日本財務大臣加藤勝信周五在新聞發布會上表示，政府「將繼續努力實現經濟復甦和財政健康」。

日本的國防預算在 2025 財政年度增長到創紀錄的 8.70 兆日元 (550 億美元)。這一預算草案標誌著連續第 13 年增長，超過了本年度創紀錄的 7.9 兆日元。