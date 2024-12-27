日本內閣批准創紀錄預算 首相石破茂料將面臨考驗
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-27 17:00
日本首相石破茂內閣於周五 (27 日) 批准了下一財政年度創紀錄的 7300 億美元預算，由於稅收創紀錄，將新債券發行量限制在 17 年來的最低水準。
然而，石破茂領導的少數政府面臨著與反對黨的一場激烈的政治鬥爭，以爭取明年初在議會通過預算，這可能會損害他在民調中本已疲弱的地位。
由於債務償還和社會保障成本的推動，4 月開始的財政年度預算估計為 115.5 兆日元 (7323.6 億美元)，比本年度的 112.6 兆日元增長 2.6%。
創紀錄的稅收收入可能會幫助將新債券發行量減少至 28.6 兆日元，這是自 2008 年以來的最低水準。因此，債務依存度將保持在 24.8%，這意味著新債券銷售占預算的四分之一。這是自 1998 年以來首次降至 30% 以下。
日本財務大臣加藤勝信周五在新聞發布會上表示，政府「將繼續努力實現經濟復甦和財政健康」。
日本的國防預算在 2025 財政年度增長到創紀錄的 8.70 兆日元 (550 億美元)。這一預算草案標誌著連續第 13 年增長，超過了本年度創紀錄的 7.9 兆日元。
國防預算是在日本進入其五年加強自衛隊能力計畫的第三年之際提出的。這項計畫強調防區外防禦能力，即從敵方打擊範圍之外攻擊目標，以及通過與盟國和志同道合的國家合作，利用無人系統在各個領域獲得優勢。在預算中，有 9390 億日元專用於加強防區外能力。
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