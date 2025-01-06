因外資流出、美元上漲 印度盧比貶值至歷史新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-06 19:10

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印度盧比兌美元匯率周一 (6 日) 早盤跌至歷史新低，觸及 85.82，此次下跌是在外資持續流出和美元指數走高的背景下發生的。

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在過去 10 天裡，印度央行 (RBI) 已多次出手干預，試圖遏制盧比貶值的趨勢，干預的位置在 85.80 附近。周一，RBI 指示國有銀行在市場上拋售美元，交易員認為此舉旨在抑制盧比貶值。這種干預措施有助於抑制盧比的下跌，盧比兌美元匯率在上午 10:15 報 85.81。

儘管 RBI 採取行動，但分析師認為，盧比可能會繼續面臨波動。盧比通常會出現間歇性的快速貶值趨勢，集中在幾天內，然後進入數月的穩定期。

最近，隨著 Sanjay Malhotra 被任命為 RBI 行長，RBI 的領導層發生了變化，這引發了外界對央行管理盧比方式可能發生轉變的猜測。一些分析師認為，RBI 可能會允許盧比匯率出現更大的波動，接受短期波動以換取長期穩定。

巴克萊銀行認為，盧比近期內不會出現突然貶值。他們預測，到 2025 年底，美元兌印度盧比匯率將觸及 87，並將密切關注川普政府的政策，以審查其目標。