全球電動車銷量下滑的特斯拉 今年將有哪些新動作？
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-06 14:30
根據特斯拉 (TSLA-US) 最新發表的 2024 年全球生產與交付報告，特斯拉在全球共生產電動車約 177.3 萬輛，交付年減 1.07% 至約 178.9 萬輛，儲能產品全年裝機量達 31.4GWh。此外，去年特斯拉在全球增加 1.15 萬多個超級充電樁，年增率 19%。全球超級充電樁總數已達 6.7 萬餘，並將在今年進一步擴大規模。
在中國市場，特斯拉則有所收穫。根據乘聯會數據，去年 12 月特斯拉在中國銷量達 8.3 萬輛，月增 12.8%，全年銷量亦年增 8.8% 至逾 65.7 萬台，同創歷史最高紀錄。
生產方面，上海超級工廠第 300 萬輛整車在去年 10 月 11 日正式下線，特斯拉上海超級工廠每 30 多秒就有一輛整車下線，其中三分之一的「中國智造」特斯拉出口至亞太地區及歐洲市場。
中國工廠的產能貢獻特斯拉 40% 的產能，特斯拉之前全球規劃 500 萬輛年產能，在美國、德國、墨西哥、中國都有工廠，但到目前，真正達到規劃產能的只有中國上海超級工廠，規劃產能 100 萬，實際達到 100 萬。
除新能源汽車領域，特斯拉在人形機器人、儲能等新賽道也屢屢突破。
在人形機器人方面，特斯拉預計今年開始限量生產人形機器人，將有超過 1 千個 Optimus 在特斯拉工廠幫助人類完成生產任務。
特斯拉創辦人馬斯克預估，人形機器人未來將成為工業主力，數量有望超越人類，預計達到 100 億台至 200 億台。特斯拉目標年產 10 億台，佔據市場 10% 以上份額，成本控制在 1 萬美元左右，售價預計 2 萬美元，這將為特斯拉帶來 25 萬億美元至 30 萬億美元的市場。
特斯拉表示，該公司為電動車開發的一切如電池、電力電子系統、先進的電驅系統、軟體系統、人工智慧計算機，都適用於人形機器人。
儲能方面，「特斯拉速度」也不斷刷新。特斯拉上海儲能超級工廠專案在去年 12 月 27 日順利通過竣工驗收，從 5 月開工到竣工僅耗時 7 個月。據悉，該工廠已開始試生產，預計明年初正式量產，打算年產 1 萬台商用儲能電池 Megapack，儲能規模近 40GWh。
此外，特斯拉打算在今年於中國開始部署 V4 超級充電樁，而 V4 超級充電樁日前已在北美、亞太、歐洲等地啟動部署工作。V4 超充樁搭載了特斯拉最先進的充電技術，全面提升特斯拉車主超充體驗，同時 V4 超充樁全面支援更多第三方車輛充電，包括現有市售車型和更多新發佈車型。
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