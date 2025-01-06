奧特曼：OpenAI正將注意力轉向「超級AI」 ChatGPT Pro方案正在虧損

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-06 17:22

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ChatGPT 母公司 OpenAI 執行長奧特曼最新表示，該 AI 新創公司正開始將目標轉向「超級 AI」(Superintelligence)，並認為 OpenAI「知道怎樣建立公司傳統上所理解的通用人工智慧」。

奧特曼先前曾稱超級 AI 可能會在「幾千日」以後出現，且它的到來帶來的影響將比人們想像的更加強烈。

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奧特曼在個人部落格貼文寫道：「我們熱愛我們現有的產品，但我們在這是為了美好的未來。超級智慧工具可大大地加速科學發現和創新，遠遠超出我們自身的能力，進而極大地增加富足和繁榮。」

與此同時，奧特曼周 (5) 日在 X 平台上表示，OpenAI 目前月費 200 美元的 ChatGPT Pro 的方案正面臨虧損，因為人們的使用量超出預期。

奧特曼在 X 上的一系列貼文寫道：「我親自挑了這一定價，並覺得能賺到點錢。」

儘管 OpenAI 自成立以來已籌資約 200 億美元，但尚未獲利。據報導，OpenAI 去年營收 37 億美元，預估虧損約 50 億美元。

近來，OpenAI 也坦承需要「比想像中更多的資金」，因其準備進行公司重組來吸引新的投資。