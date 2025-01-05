鴻海去年Q4營收寫單季最佳 全年6.85兆元年增11%締新猷
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-05 16:54
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 6548.25 億元，雖月減 2.64%、但年增 42.31%；第四季營收 2.13 兆元，季增 15.03%、年增 15.17%，創歷單季新高；2024 全年營收 6.85 兆元，年增 11.37%，也是歷年最佳。
鴻海說明，去年 12 月營收創下歷年同期次高，第四季營收季增、年增都達到「強勁成長」的區間，優於 11 月法說會提供「顯著成長」的展望，全年營收也優於預期。
鴻海表示，12 月四大產品類別月對月表現，元件及其他產品強勁成長；雲端網路產品雖然受到新舊產品轉換影響，但 AI 雲端產品拉貨動能持續，整體業績顯著成長；電腦終端、消費智能等二產品則較上月略微衰退。若與去年同期相比，四大產品類別均強勁成長。
第四季來看，鴻海表示，四大產品類別中僅雲端網路產品衰退，消費智能、元件及其他、電腦終端產品均季增；相較去年同期，僅消費智能約略持平，雲端網路、電腦終端、元件及其他等產品均強勁成長。
2024 年全年來看，鴻海表示，僅消費智能產品約略衰退，其餘三產品均強勁成長，其中，雲端網路產品受惠 AI 伺服器需求、元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長、電腦終端產品也受惠新產品需求較高，推升整體業績表現。
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