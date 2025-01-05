鴻海去年Q4營收寫單季最佳 全年6.85兆元年增11%締新猷

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-05 16:54

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鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 6548.25 億元，雖月減 2.64%、但年增 42.31%；第四季營收 2.13 兆元，季增 15.03%、年增 15.17%，創歷單季新高；2024 全年營收 6.85 兆元，年增 11.37%，也是歷年最佳。

鴻海說明，去年 12 月營收創下歷年同期次高，第四季營收季增、年增都達到「強勁成長」的區間，優於 11 月法說會提供「顯著成長」的展望，全年營收也優於預期。

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鴻海表示，12 月四大產品類別月對月表現，元件及其他產品強勁成長；雲端網路產品雖然受到新舊產品轉換影響，但 AI 雲端產品拉貨動能持續，整體業績顯著成長；電腦終端、消費智能等二產品則較上月略微衰退。若與去年同期相比，四大產品類別均強勁成長。

第四季來看，鴻海表示，四大產品類別中僅雲端網路產品衰退，消費智能、元件及其他、電腦終端產品均季增；相較去年同期，僅消費智能約略持平，雲端網路、電腦終端、元件及其他等產品均強勁成長。