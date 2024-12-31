〈2024封關〉AI題材帶動 鴻海全年上漲76% 表現近15年最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-31 19:50

‌



受惠 AI 題材帶動，鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日在大盤走弱下，下跌 1 元或 0.54%，收 184 元。不過，2024 年受惠 AI 題材帶動，鴻海全年上漲 79.5 元或 76%，表現為近 15 年最佳。

觀察 2024 年鴻海股價走勢，自農曆年後股價走揚、7 月上旬衝上 234.5 元的 17 年新高，市值也重返 3 兆元之上但受到輝達 (NVDIA)GB200 屢傳出貨時辰遞延影響，鴻海股價下半年自高點回落，修正幅度逾 2 成。

‌



不過，從近期籌碼面來看，鴻海在 2024 年結束前，遭三大法人聯手調節，外資連 11 賣、投信連 22 賣、自營商也連 3 賣；全年來看，外資賣超 17.38 萬張、投信賣超 5714 張、自營商買超 5247 張，三大法人 2024 年合計賣超 15.56 萬張。