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鴻海劉揚偉：AI伺服器出貨明年會更好 嘉年華1/24大巨蛋登場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-27 15:34

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鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網記者彭昱文攝)

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (27) 日表示，AI 伺服器出貨明年會更好，至於鴻海嘉年華將於明年 1 月 24 日在大巨蛋舉行，鴻海也成為首家在大巨蛋舉辦尾牙的企業。

劉揚偉今日下午出席由臺大 TPIDC 數位轉型與永續發展產學聯盟所舉辦的「臺灣產業創新與轉型論壇」，會前受訪時短暫接受媒體採訪。


而根據 Omdia 報告指出，全球 AI 伺服器資本支出超過 2290 億美元，ODM 大廠鴻海在 AI 伺服器領域呈現爆炸性成長，甚至擠下戴爾 (Dell) 登頂，被問及排名一事，劉揚偉表示，自己並不清楚，但 AI 伺服器明年會更好。

Omdia 統計，2024 年全球 AI 伺服器前五大供應商依序為鴻海 290 億美元、戴爾 250 億美元、美超微 (Supermicro)190 億美元、中國浪潮信息 160 億美元、廣達 (2382-TW) 旗下雲達 150 億美元。

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