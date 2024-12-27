鴻海劉揚偉：AI伺服器出貨明年會更好 嘉年華1/24大巨蛋登場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-27 15:34

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鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (27) 日表示，AI 伺服器出貨明年會更好，至於鴻海嘉年華將於明年 1 月 24 日在大巨蛋舉行，鴻海也成為首家在大巨蛋舉辦尾牙的企業。

劉揚偉今日下午出席由臺大 TPIDC 數位轉型與永續發展產學聯盟所舉辦的「臺灣產業創新與轉型論壇」，會前受訪時短暫接受媒體採訪。

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而根據 Omdia 報告指出，全球 AI 伺服器資本支出超過 2290 億美元，ODM 大廠鴻海在 AI 伺服器領域呈現爆炸性成長，甚至擠下戴爾 (Dell) 登頂，被問及排名一事，劉揚偉表示，自己並不清楚，但 AI 伺服器明年會更好。