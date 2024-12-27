夏普出售相機模組資產予鴻海 降低設備業務投資負擔
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-27 16:33
夏普 (SHARP) 今 (27) 日公告，出售相機模組資產予鴻海 (2317-TW) 子公司 Fullertain Information Technologies，夏普表示，透過本次轉讓，能降低設備業務相關的投資負擔。
夏普表示，此次將子公司 Sharp Sensing Technologies (SSTC) 持有的 SAIGON STEC (SSTEC) 持股轉讓給 Fullertain，並將夏普或 SSTC 持有的固定資產等轉讓給 SSTEC，本次轉讓後，SSTEC 將不再列入夏普合併範圍。
夏普表示，正致力於早日確立「強大的品牌企業 SHARP」的目標，並推進以品牌業務為核心的業務轉型。同時，對於投資負擔較重的設備業務，正在推進業務結構改革，並採取與其他企業合作的方針。
在此背景下，夏普與具備支援成長能力的合作夥伴、能滿足客戶需求的投資實力和生產能力的鴻海集團達成共識。夏普表示，通過本次轉讓實現業務承接，夏普能降低設備業務相關的投資負擔。
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