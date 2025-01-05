大立光營收回穩 去年全年達594億元改寫歷史次高年增21.73%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-05 09:35

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大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2024 年 12 月受季節性影響，單月營收 56.36 億元，2024 年第四季營收爲 181.95 億元，爲史上第四高，2024 年全年營收 594.58 億元，則改寫歷史次高，預估 2025 年 1 月營收仍受季節性影響，還較上月下滑。

光學元件股股王大立光 2024 年 12 月營收 56.36 億元，月減 8.26%，年增 17.87%，2024 年全年營收爲 594.58 億元，寫歷史次高，僅次於 2019 年的 607.45 億元，年增 21.73%。大立光 2024 年第四季營收爲 181.95 億元，爲史上單季第四高季減 3.98%，年增 1.75%。

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大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，但大立光執行長林恩平在先前的法說會中指出，大立光 第四季的動能會明顯下滑，並且保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的 2025 年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。

大立光統計，由 2024 年 12 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。

大立光 將在 9 日召開線上第四季法人說明會，除公布第四季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括毛利率及產能利用率能否進一步回升、終端客戶 AI 辨識及機器視覺應用等相關布局等重點。

同時，在市場傳出蘋果公司 2025 年將推出超薄型手機，及 AI 進入手機應用同時，大立光的高階鏡頭及潛望式是否因此提高滲透率，也是市場關注的重點。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 1 月 16 日召開法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電提早了一周。大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，其來自蘋果公司的訂單及營收也爲台系蘋果零組件廠的領先指標，明年蘋果 iPhone 新機系列的開發上加大 AI 的應用、甚至影像擷取辨識新功能也大力期待，在蘋果股價創新高的同時，包括台積電及大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠 2025 年營運的重要指標。

大立光 2024 年第三季營收 189.49 億元，毛利率 50.22%，爲今年新高，季增 1.83 個百分點，年增 7.66 個百分點，第三季稅後純益 66.3 億元，季增 47.39%，年增 11.38%，第三季每股純益 49.67 元。大立光第三季獲利爲近 8 個季度新高。大立光 2024 年 1-9 月營收 412.48 億元，毛利率 49.45%，年增 3.1 個百分點，稅後純益 172.39 億元，年增 33.25%，每股純益 129.16 元。