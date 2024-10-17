〈大立光法說〉第三季毛利率重返50%以上 賺近5個股本 1-9月EPS 129.16元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 14:37
光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (17) 日與台積電 (2330-TW) 同步召開法說會，並公布最新獲利資料，2024 年大立光第三季毛利率重返 50% 之上，稅後純益 66.3 億元，每股賺進 49.67 元，2024 年 1-9 月稅後純益 172.39 億元，每股純益 129.16 元。
大立 2024 年第三季營收 189.49 億元，毛利率 50.22%，爲今年新高，季增 1.83 個百分點，年增 7.66 個百分點，第三季稅後純益 66.3 億元，季增 47.39%，年增 11.38%，第三季每股純益 49.67 元。大立光 第三季獲利爲近 8 個季度新高。
大立光 2024 年 1-9 月營收 412.48 億元，毛利率 49.45%，年增 3.1 個百分點，稅後純益 172.39 億元，年增 33.25%，每股純益 129.16 元。
大立光統計，以 2024 年第三季出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。
大立光股價今天收盤價報 2545 元，較昨日上漲 35 元 1.39%，成交量放大爲 678 張，成交值達 17.1 億元，股價收盤並且站上 5 日及 10 日線。
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