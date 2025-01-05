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鉅亨速報

盤中速報 - CTXC大漲30.46%，報0.3371美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-05 07:35


CTXC(CTXC)在過去 24 小時內漲幅超過30.46%，最新價格0.3371美元，總成交量達0.47億美元，總市值0.75億美元，目前市值排名第 181 名。

近 1 日最高價：0.344美元，近 1 日最低價：0.2556美元，流通供給量：226,054,314。

CTXC幣英文全稱是Cortex，發行日期是2018-04-17，是真正實現去中心化的人工智慧自治系統，Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許使用者在平臺上釋出任務，提交AI DApps。使用者可以CTXC購買與AI相關的產品，如圖形卡、深度學習機以及雲端計算服務。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.74%
  • 近 1 月：-59.41%
  • 近 3 月：+65.45%
  • 近 6 月：+104.59%
  • 今年以來：+3.19%

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