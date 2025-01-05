鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.47億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-05 10:15

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近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅29%；TROY(TROY)近一週漲幅19.9%；Firo(FIRO)近一週漲幅16.2%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅34.5%；CTXC(CTXC)24小時跌幅24.6%；DAR(DAR)24小時跌幅22.7%。

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