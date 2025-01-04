特斯拉Q4交付低於預期 全年首現下滑 比亞迪再奪全球銷冠

鉅亨網 許家華 綜合外電 2025-01-04 11:20

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特斯拉 (TSLA-US) 2024 年第四季的汽車交付量為 49.557 萬輛，雖然相比 2023 年同期的 48.4507 萬輛有所增長，仍低於華爾街預期的 50.7 萬輛。這項結果導致特斯拉全年交付量為 178.9226 萬輛，較 2023 年的 180.8581 萬輛下降約 1%。這是自 2012 年推出 Model S 以來，特斯拉首次出現銷量年減的情況，令市場感到震驚。

特斯拉股價在周四（1 月 2 日）收跌 6.1%，至每股 379.28 美元。這是特斯拉連續第五個交易日收盤下跌，期間累積跌幅達約 18%。與 2024 年 12 月 17 日創下的 479.86 美元歷史收盤高點相比，特斯拉股價已下跌約 21%。分析師指出，儘管交付量不如預期，但特斯拉的股價在 2024 年仍上漲超過 60%，幾乎所有漲幅都出現在 11 月 5 日美國總統大選之後。

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投資者的關注點已轉向 2025 年的兩大重要事件。

首先，特斯拉計劃在 2025 年初推出一款低價電動車，馬斯克預計這款新車型可能有助於特斯拉將 2025 年交付量提高 20% 到 30%。華爾街對 2025 年交車量的預測約 210 萬輛，較去年同期成長接近 20%。

其次，特斯拉計劃在 2025 年底推出人工智慧訓練的自動駕駛計程車服務。分析師認為，川普政府可能會透過推出利好自動駕駛的聯邦法規來幫助特斯拉趕上最後期限。

Guggenheim 分析師羅納德 · 傑西科在研報中表示：「今天公佈的交付數據不如預期，不過，特斯拉多頭可能會繼續堅定講述特斯拉的人工智慧故事。」他對特斯拉的評級為「賣出」，目標價 175 美元。Wedbush 分析師丹 · 艾夫斯則持樂觀態度，給予特斯拉「買進」評級，目標價 515 美元。他指出：「在過去的 10 年裡，我們從未把特斯拉簡單地視為一家汽車公司，而是視為領先的顛覆性技術全球玩家。」

中國電動車廠交付量持續增長

與特斯拉形成鮮明對比的是，中國最大的電動車製造商比亞迪 (002594-SZ) 的交付量持續成長，且再次從特斯拉手中奪走全球季度銷售冠軍的寶座。

比亞迪在 2024 年 12 月的交車量為 207734 萬輛，較去年同期成長約 9%。第四季交車量約 59.5 萬輛，而 2024 年全年比亞迪純電動車交車量約 176.8 萬輛，較去年同期成長約 12%。

儘管如此，僅憑交付量成長並不足以提振股價，投資者對汽車價格下降和競爭加劇的擔憂仍然存在。比亞迪的股價在周三下跌約 3.2%，週四再跌 0.14%。

「蔚小理」這三家的交付量也實現了成長。

蔚來 (NIO-US) 去年 12 月交車量為 3.1138 萬輛，年增 73%，第四季交車量接近 7.3 萬輛，全年交車量約 22.2 萬輛，較去年同期成長 39%。

小鵬 (XPEV-US) 去年 12 月交付量為 3.6695 萬輛，較去年同期成長 82%，第四季交付量為 9.15 萬輛，全年交付量約 19 萬輛，較去年同期成長 34%。

理想 (LI-US) 去年 12 月交車量為 5.8513 萬輛，較去年同期成長 16%，全年交付量為 50.0508 萬輛，較去年成長 33%。然而，這些公司在股市上的表現也受到市場情緒的影響，蔚來週四上漲 4.2%，至 4.55 美元，但 2024 年累計下跌 52%。

在整體市場環境中，特斯拉的未來成長將主要依賴新低價車型和自動駕駛計程車服務的推出。分析師認為，這些策略的成功實施將直接影響特斯拉股價的走勢，決定其能否在 2025 年實現連續第三年的強勁上漲。