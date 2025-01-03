特斯拉去年中國銷量逾65.7萬輛車 創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-03 19:35

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美國電動車龍頭特斯拉周五 (3 日) 公布數據顯示，該公司 2024 年在中國銷量比去年同期成長 8.8%，超過 65.7 萬輛，創下紀錄新高，占整體交車比例的 36.7%。儘管特斯拉去年全年銷售量逾 10 年來首見下滑，但在其全球第二大市場卻逆勢成長寫下佳績。

另外數據還顯示，特斯拉去年 12 月在中國的銷量比去年 11 月成長 12.8%，也達到創紀錄的 8.3 萬輛。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周五盤前股價小漲 0.65%，每股暫報 381.75 美元。

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儘管如此，該公司去年全年銷量年減 1.1%，未能達到執行長馬斯克先前小幅成長預期，來自中國的出口下降 24%。

與此同時，根據中國乘用車協會 (CPCA) 同日公布數據，去年 12 月，特斯拉在中國製造的電動車銷量 (包括對歐洲和其他市場的出口) 年減 0.4% 至 93,766 輛，特斯拉上海工廠的交付量首次出現年度下滑。

值得注意的是，中國製造的 Model 3 和 Model Y 汽車全年銷量 (包括中國國內銷量和出口) 下滑 3.3%。根據路透基於特斯拉和 CPCA 數據的估算，去年中國出口降至約 26 萬輛，是自 2021 年以來的最差表現。

特斯拉上海廠出口歐洲的汽車被歐盟執委會發起的補貼調查蒙上陰影，歐盟當局在 10 月對中國出口的特斯拉電動車徵收 7.8% 的關稅。

總部位於倫敦的顧問公司 GlobalData 中國市場預測主管 John Zeng 表示，儘管全球交付量下降，但該汽車製造商在中國的創紀錄銷量反映全球電動車格局，因為中國是唯一一個強勁成長的主要市場，而其他市場則放緩甚至下滑。

產業數據顯示，在 2024 年前 11 個月，中國占全球電動車和混合動力車銷量的 70%，去年全球電動車和混合動力車銷量成長的 90% 以上來自中國。

特斯拉全年的全球銷量為 179 萬輛，仍以微弱優勢領先比亞迪，後者的全球電動車銷量成長 12.1%，達到 176 萬輛。

去年，面對不慍不火的需求和來自中國電動車製造商的激烈競爭，這家美國電動車巨擘大砍全球員工人數，並削減中國銷售團隊的規模。

比亞迪則憑藉王朝 (Dynasty) 和海洋 (Ocean) 系列電動車以及插電式混合動力車，在成本削減競爭中處於領先地位。該公司去年的乘用車銷量成長 41%，達到 425 萬輛以上，超過銷售目標。