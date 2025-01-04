營收速報 - 2025年1月4日台股大型公司12月營收一覽（新增6家）
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 07:55
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月4日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中天-生技醫療業
|1.55億
|12.8%
|台灣高鐵-航運業
|47.99億
|6.0%
|南電-電子零組件業
|26.77億
|0.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|24.44億
|73.0%
|台灣高鐵-航運業
|47.99億
|6.2%
|南電-電子零組件業
|26.77億
|3.9%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達6家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|0家
|大於50億
|>= 0%
|3家
|大於50億
|< 0%
|2家
|大於50億
|<= -20%
|1家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中天-生技醫療業
|1.55億
|12.8%
|台灣高鐵-航運業
|47.99億
|6.0%
|南電-電子零組件業
|26.77億
|0.0%
|京城銀-金融保險業
|8.65億
|-1.3%
|慧洋-KY-航運業
|14.47億
|-18.1%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|明泰-通信網路業
|24.44億
|73.0%
|台灣高鐵-航運業
|47.99億
|6.2%
|南電-電子零組件業
|26.77億
|3.9%
|中天-生技醫療業
|1.55億
|-1.9%
|慧洋-KY-航運業
|14.47億
|-4.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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