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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月4日台股大型公司12月營收一覽（新增6家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-04 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月4日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.55億 12.8%
台灣高鐵-航運業 47.99億 6.0%
南電-電子零組件業 26.77億 0.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 24.44億 73.0%
台灣高鐵-航運業 47.99億 6.2%
南電-電子零組件業 26.77億 3.9%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達6家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 3家
大於50億 < 0% 2家
大於50億 <= -20% 1家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.55億 12.8%
台灣高鐵-航運業 47.99億 6.0%
南電-電子零組件業 26.77億 0.0%
京城銀-金融保險業 8.65億 -1.3%
慧洋-KY-航運業 14.47億 -18.1%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
明泰-通信網路業 24.44億 73.0%
台灣高鐵-航運業 47.99億 6.2%
南電-電子零組件業 26.77億 3.9%
中天-生技醫療業 1.55億 -1.9%
慧洋-KY-航運業 14.47億 -4.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收生技醫療業中天生技醫療業中天

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中天32.2-1.38%
台灣高鐵27.35-1.26%
南電129-3.01%
明泰33.45-2.76%
京城銀51.2-1.16%
慧洋-KY64.6-2.71%

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