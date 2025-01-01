search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 聯發科(2454)次交易(2)日除息29元，參考價1386.0元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:05


聯發科(2454-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利29元。

首日參考價為1386.0元，相較今日收盤價1415.00元，息值合計為29.0元，股息殖利率2.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/02 1415.00 29.0 2.05% 0.0
2024/07/04 1405.0 30.40531 2.16% 0.0
2024/01/04 953.0 24.6 2.58% 0.0
2023/06/20 785.0 76.00661 9.68% 0.0
2022/06/23 807.0 73.0011 9.05% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
聯發科1415-0.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
聯發科

69.23%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯發科

69.23%

勝率

延伸閱讀


Empty