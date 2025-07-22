在星巴克自習！中國門市新推「星子自習室」星巴克回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 06:00

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近日社交媒體上多名用戶反映廣東部分星巴克門市新推「星子自習室」。（圖：界面新聞）

據《九派新聞》周一（21 日）報導，多家廣州、深圳地區星巴克門市店員證實星巴克新推出「自習室」供消費者學習，有深圳店員表示，不要求消費者付費入座，不限時，不需要預約，門市提供免費電源插座、免費溫水等。

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另有廣州員工稱自習室和飲品區沒有分開，大家會在一張長桌上學習。

星巴克中國相關人士回應，星巴克始終致力於滿足顧客在不同時段、不同場景的需求，以高品質創新飲品、優質門市服務，為顧客創造與眾不同的「第三空間」體驗。

除了深圳和廣東一些主要城市，廣西和海南部分城市的星巴克也在推自習室。

星巴克曾於 2021 年 11 月在上海來福士廣場推出中國首家共享空間概念店。整個門市面積約 200 平方公尺，設置近 100 個座位。

店內劃分為四大功能區：私密收費會議室、半開放單人區、便於集中討論的沙發區，以及供短暫停留的休閒區。

共享空間門市在繼承傳統星巴克門市特色之外，也從自習室和圖書館業態中汲取不少靈感。

1999 年星巴克以「第三空間」理念叩開中國市場大門。26 年後，這一市場規模早已超過人民幣 1,200 億元，但星巴克卻站到了轉型、瘦身的十字路口。

6 月 10 日，星巴克中國針對數 10 款非咖飲品降價，平均每款下調人民幣 5 元，最低價格打到 23 元一杯，這也是星巴克入華 26 年來首次降價。

星巴克中國考慮出售的消息也正在發酵。據《界面新聞》報導，星巴克已收到數份針對中國業務的收購提議，大多數投資者均瞄準控股權。目前最新的市場消息是，星巴克將會保有 30% 股權，其餘股權由多家買家分攤，每家持股不到 30%。