盤後速報 - 統一台灣高息動能(00939)次交易(31)日除息0.05元，參考價14.17元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 17:05
統一台灣高息動能(00939-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為14.17元，相較今日收盤價14.22元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/12/31
|14.22
|0.05
|0.35%
|0.0
|2024/12/03
|14.4
|0.063
|0.44%
|0.0
|2024/10/31
|14.48
|0.063
|0.44%
|0.0
|2024/10/02
|14.77
|0.063
|0.43%
|0.0
|2024/09/03
|14.67
|0.063
|0.43%
|0.0
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