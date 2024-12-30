search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 統一台灣高息動能(00939)次交易(31)日除息0.05元，參考價14.17元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 17:05


統一台灣高息動能(00939-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為14.17元，相較今日收盤價14.22元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/12/31 14.22 0.05 0.35% 0.0
2024/12/03 14.4 0.063 0.44% 0.0
2024/10/31 14.48 0.063 0.44% 0.0
2024/10/02 14.77 0.063 0.43% 0.0
2024/09/03 14.67 0.063 0.43% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
統一台灣高息動能14.22-0.70%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏弱
一息動

77.78%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
一息動

77.78%

勝率

延伸閱讀


Empty