〈2024封關〉台股全年飆漲28%登全球第二強 股民平均獲利130萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 17:26

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台股 2024 年封關收黑，但驚險守住 23000 點關卡，以 23035.1 點作收，全年累計大漲 5104.29 點、漲幅 28.47%，在全球主要指數中名列第二強，僅次於美股那斯達克指數的 29.81%，根據估算，平均每位股民一年來大賺約 130 萬元。

加權指數今年大漲 28.47%，帶動市值長胖 17.12 兆元，總市值衝上 74.17 兆元。根據證交所公告截至今年 11 月底的統計資料，台股投資人開戶數為 1318 萬 3561 人，以此推算，2024 年平均每位股民獲利 129.86 萬元。

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證期局指出，今年以來台股集中市場上漲 28.47%，日均成交量約 4124 億元，相較去年同期 2811.97 億元增加 46.65%。

台股今天收盤指數 23035.1 點，下跌 155.1 點，跌幅 0.67%，成交量 2685.54 億元。主要亞股方面，日本、韓國今休市；香港恒生指數以 20059.95 點作收，上漲 18.53 點、漲幅 0.09%；上證指數則以 3351.76 點作收，單日大跌 55.56 點或 1.63%。

投資人擔心台股短期是否開始出現震盪，國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，其實美國對於川普即將上任的不確定性正逐漸消弭，撇除政治因素影響，公司基本面無虞，因此短期震盪拉回都是正常操作。

蘇鼎宇進一步指出，台股與美股呈高度連動，兩者不但都是科技類股領頭，且在產業分布上屬於供應商的關係，因此從長線來看，有吃到 AI 大餅的台廠訂單早已接滿手，明年仍是看旺，如遇台股拉回反倒是布局好時機。

展望 2025 年，保德信台股團隊持樂觀看法，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動 IC 製造、印刷電路板訂單成長，台經院預期 2025 年上半年高階晶片、封測需求與先進製程產能利用率，將隨著全球電子業擴大資本支出，進而帶動相關訂單成長，對於具有完整 AI 供應鏈的台股將帶來多頭挹注。