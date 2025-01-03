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鉅亨速報

盤後速報 - 環球晶(6488)下週(1月10日)除息5元，預估參考價378.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:05


環球晶(6488-TW)下週(1月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(1月3日)收盤價383.50元計算，預估參考價為378.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(1月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

環球晶(6488-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造。近5日股價下跌0.39%，櫃買市場加權指數下跌1.75%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/10 383.50 5.0 1.3% 0.0
2024/07/18 576.0 11.0 1.91% 0.0
2024/01/19 580.0 8.0 1.38% 0.0
2023/01/05 443.0 6.5 1.47% 0.0
2022/07/12 435.5 8.0 1.84% 0.0

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集中市場加權指數22908.30.33%
環球晶383.50.66%

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加權指數法興(購) 槓桿8.02
加權指數法興(購) 槓桿7.58
加權指數法興(售) 槓桿6.89
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