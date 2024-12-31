〈2024封關〉聯發科收1415元 全年大漲39% 市值衝破2兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 17:46

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台股今 (31) 日正式封關，聯發科 (2454-TW) 今年受惠旗艦級晶片銷售大增，抵銷手機市場低迷的影響，推升全年業績重返成長，也帶動全年股價大漲 400 元，收在 1,415 元，漲幅達 39.41%，市值達 2.27 兆元，位列台股第三大權值股。

聯發科 2023 年封關股價為 1,015 元，但今年初受整體手機市場需求不振，股價一度跌破千金，下探至 879 元，但隨著手機庫存陸續去化，加上旗艦市場有所斬獲，股價一路扶搖直上，並在 6 月時衝上 1,500 元新高價，封關日則收在 1,415 元。

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