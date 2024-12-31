〈2024封關〉聯發科收1415元 全年大漲39% 市值衝破2兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 17:46
台股今 (31) 日正式封關，聯發科 (2454-TW) 今年受惠旗艦級晶片銷售大增，抵銷手機市場低迷的影響，推升全年業績重返成長，也帶動全年股價大漲 400 元，收在 1,415 元，漲幅達 39.41%，市值達 2.27 兆元，位列台股第三大權值股。
聯發科 2023 年封關股價為 1,015 元，但今年初受整體手機市場需求不振，股價一度跌破千金，下探至 879 元，但隨著手機庫存陸續去化，加上旗艦市場有所斬獲，股價一路扶搖直上，並在 6 月時衝上 1,500 元新高價，封關日則收在 1,415 元。
聯發科最新一代旗艦手機晶片天璣 9400 系列獲眾多客戶採用，包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 等，整體導入機種比去年的天璣 9300 還要多，聯發科先前就已提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%，顯現聯發科在高階市場的市占率逐步攀升。
另外，聯發科下一代天璣 9500 系列傳出將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)N3P 製程，且核心配置也將更改，可望進一步強化手機晶片效能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇