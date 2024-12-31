search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈2024封關〉聯發科收1415元 全年大漲39% 市值衝破2兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-31 17:46

cover image of news article
聯發科資料照。(圖：業者提供)

台股今 (31) 日正式封關，聯發科 (2454-TW) 今年受惠旗艦級晶片銷售大增，抵銷手機市場低迷的影響，推升全年業績重返成長，也帶動全年股價大漲 400 元，收在 1,415 元，漲幅達 39.41%，市值達 2.27 兆元，位列台股第三大權值股。

聯發科 2023 年封關股價為 1,015 元，但今年初受整體手機市場需求不振，股價一度跌破千金，下探至 879 元，但隨著手機庫存陸續去化，加上旗艦市場有所斬獲，股價一路扶搖直上，並在 6 月時衝上 1,500 元新高價，封關日則收在 1,415 元。


聯發科最新一代旗艦手機晶片天璣 9400 系列獲眾多客戶採用，包括 Vivo、OPPO 和 Redmi 等，整體導入機種比去年的天璣 9300 還要多，聯發科先前就已提高今年旗艦產品的營收預估，從原先預期年增超過 50%， 調升至年增超過 70%，顯現聯發科在高階市場的市占率逐步攀升。

另外，聯發科下一代天璣 9500 系列傳出將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)N3P 製程，且核心配置也將更改，可望進一步強化手機晶片效能。

文章標籤

聯發科2024封關手機晶片旗艦級

相關行情

台股首頁我要存股
聯發科1415-0.35%
台積電1075-1.38%
台積電200.39-0.61%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.96
加權指數法興(購) 槓桿9.11
加權指數法興(售) 槓桿6.95
加權指數法興(售) 槓桿7.91

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
聯發科

69.23%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯發科

69.23%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
台積電

56.41%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
台積電

56.41%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
台積電

56.41%

勝率

延伸閱讀


Empty