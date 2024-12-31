〈美股早盤〉2024年最後一個交易日 主要指數走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-31 22:45

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2024 年最後一個交易日，美股主要指數周二 (31 日) 開高，延續兩年多前的牛市漲勢，原因是新冠疫情後經濟復甦跡象、借貸成本降低希望以及人工智慧 (AI) 提振。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，讓美股有望結束連 3 天下跌頹勢，延續今年華爾街強勁漲勢。標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨約上漲 0.4%，暗示有望從周一遇 1% 的跌幅中反彈。與此同時，歐洲股市交易清淡，數個市場在新年夜前休市，倫敦和巴黎股市也提前收盤。

隨美股在 2024 年結束時表現樂觀，投資人有很多事情要考慮。有些人擔心今年標普 500 指數在所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven) 科技巨頭的推動下上漲 24% 的持續性。2025 年還有一系列不確定因素需要面對，從當選總統川普的保護主義政策到央行政策的前景以及歐洲、中國經濟的健康狀況。

彭博美元現貨指數維持穩定，在川普 11 月連任和聯準會 (Fed) 不那麼溫和的政策轉向推動下，該指數有望創下 2015 年以來的最佳年度表現。一項美國公債指數看來將勉強維持今年的小幅上漲，美債殖利率周二小幅走低。

道富銀行 (State Street Corp.) 資深宏觀策略師 Noel Dixon 受訪時表示：「投資人正處於觀望狀態。我們不知道報復性影響會是什麼，也不知道 Fed 最終將如何應對這些關稅。」

中國股市對服務業和製造業活動均有改善的數據無動於衷。Abdn 投資總監 xinyao Ng 說：「不要認為 2024 年的國內生產毛額 (GDP) 成長對市場仍然很重要，因為大多數人已經開始相信北京政府希望實現 5% 的目標。也許這更多地與製造業 PMI 低於共識有關，而在此範圍內，持續疲軟的投入和產出價格等一些因素繼續表明通縮壓力。」

大宗商品方面，金價小幅走高，漲幅為 27%，創下本世紀最大年度漲幅之一。中國工廠活動連續第三個月擴張，這是全球最大原油進口國經濟復甦的最新證據，油價隨之攀升。

截至台北時間周二（31 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.38%，至每股 415.82 美元

連續 3 日下跌的特斯拉盤前反彈 1.76%。消息面上，瑞銀發布報告預估特斯拉將於 1 月 2 日公布 2024 年第四季交付量，數量約 51 萬輛，年增 5%，季增 10%。瑞銀強調，投資人可能會更關注馬斯克的評論，尤其是關於 2025 年指引和 AI 發展的評論，而非只關注財務指標。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.65%，至每股 136.59 美元

金融服務公司 Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management 總裁兼執行長蓋博 (Ross Gerber) 最新評論稱，輝達正「印鈔」，就像蘋果在 iPhone 早期階段所發生的那樣。目前人工智慧的機會幾乎是無限的。

蓋博說：「輝達的股票不貴，但也不便宜，但他們帶來的實際利潤，以及他們在晶片行業的壟斷地位，讓該公司在未來 5 年的前景非常好。」

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 252.13 美元

蘋果周一表示，其串流服務 Apple TV 將在 2025 年 1 月 4 日至 1 月 5 日這個週末免費提供使用。 Apple TV 是該公司服務部門的一部分，該部門收入在截至 2024 年 9 月的第四季創下「歷史新高」。第四季服務部門營收年增約 11.9%，達 249.7 億美元。然而，這低於分析師預期的 252.7 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Miramar Capital 高級投資組合經理 Max Wasserman 表示，投資人應該通過減持「美股七雄」的部位並將資本重新配置到更安全、估值更低的股息成長股，來降低 2025 年投資組合的風險。