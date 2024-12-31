避險大咖預測：川普將推動房利美與房地美私有化

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-31 06:45

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房利美 (Fannie Mae)(FNMA-US) 和房地美 (Freddie Mac) (FMCC-US) 週一 (30 日) 股價飆升超 33%，避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 預計，這兩家公司有望在川普政府 2.0 下脫離聯邦政府脫管，並有可能在 2026 年左右公開上市。

房利美、房地美，也就是外界所稱的「兩房」的改革一直是川普第一任期未能完成的計畫之一，艾克曼週一推文指出，房利美和房地美可能會在未來兩年內擺脫監管，並有可能在 2026 年左右公開上市。

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艾克曼認為，目前房利美、房地美股價有「巨大不對稱上漲潛力」。隨著經濟逐步恢復及購屋需求增加，房利美、房地美將有望迎來轉機。

他呼籲投資人把握當前機會，並密切關注未來的市場走勢，以便作出明智的投資決策。

艾克曼言論引發市場關注，許多投資人開始重新評估這些股票的潛在價值，房利美 (Fannie Mae)(FNMA-US) 暴漲 36.14% 至每股 3.39 美元。房地美 (Freddie Mac) (FMCC-US) 狂奔 33.87% 至每股 3.32 美元。

房利美和房地美於 2008 年 9 月 7 日金融危機最嚴重的時候被美國政府接管。財政部通過高級優先股購買協議 (PSPAs) 為其提供 2,000 億美元的政府資助。之後，「二房」一直在政府內運作。

「二房」不發放貸款，而是在美國房屋抵押貸款二級市場中收購和擔保貸款，以較低成本集資，賺取利差。他們擔保了全國一半以上的抵押貸款。