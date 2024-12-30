想避45%囤房稅？財部：出售5年以下房地 需同時符合2要件才能課20%稅
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 18:10
財政部北區國稅局今（30）表示，凡個人因非自願離職出售持有期間在 5 年以下之房地，若同時符合下列兩要件，可按較低稅率 20％，申報繳納個人房地合一所得稅：(一) 個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用。（二）調職或有符合就業保險法第 11 條第 3 項規定之非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第 24 條規定終止勞動契約。
該局進一步舉例說明，甲君於 113 年 3 月出售其於 112 年 1 月取得之 A 房地，自行申報課稅所得 160 萬餘元，並按非自願離職適用稅率 20％計算繳納應納稅額 32 萬餘元，但經查甲君及其配偶未於 A 房地辦竣戶籍登記，且甲君是自行申請離職，並非就業保險法規定，因任職單位關廠、遷廠、休業、解散或破產宣告而離職，不符合財政部 110 年 6 月 11 日公告情形，經該局改按持有期間 2 年以內出售房地稅率 45％核課補徵稅額 40 萬餘元。
該局特別提醒，民眾因調職或非自願離職而出售屬房地合一稅課徵範圍的房地，應確認是否符合上揭財政部公告情形，按正確適用稅率繳稅，以免遭稽徵機關核定補稅。民眾如有任何疑問，可撥打免費服務電話 0800-000321 洽詢，該局將竭誠提供諮詢服務。
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