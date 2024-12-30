想避45%囤房稅？財部：出售5年以下房地 需同時符合2要件才能課20%稅

財政部北區國稅局今（30）表示，凡個人因非自願離職出售持有期間在 5 年以下之房地，若同時符合下列兩要件，可按較低稅率 20％，申報繳納個人房地合一所得稅：(一) 個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用。（二）調職或有符合就業保險法第 11 條第 3 項規定之非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第 24 條規定終止勞動契約。