比比特幣還賺！2024全球資產漲跌幅榜單來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-31 09:40

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2024 年即將過去，今年賺了嗎？

受天氣影響，ICE 市場上可可、咖啡期貨全年保持上漲，可可期貨年初至今漲幅超過 130%；比特幣價格多次刷新歷史高點，於 12 月 5 日突破 10 萬美元大關；今年黃金迎來強勢上漲，紐約期金價格累計上漲了 27%，至每英兩 2,637 美元。

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2024 年全球資產漲跌幅。（圖：21 財經）

具體來看，2024 年交易市場有哪些品種在漲？哪些在跌？2025 年各大資產前景如何？以下是《21 財經》周二（31 日）提出的分析：

美股

當前美國經濟尚未陷入實質性衰退，而聯準會（Fed）開啟降息周期，對美股有利。機構普遍預測標普 500 指數將在 2025 年底達到 6,500 點左右，但中期需考慮準總統川普的政策可能導致美國經濟陷入「二次通膨」或「非線性衰退」的風險上升。

機構普遍看好黃金後市投資機會。機構認為，由於地緣政治擔憂，加劇了全球避險需求，黃金價格勢將延續今年迭創新高的勢頭。瑞銀、澳盛銀行等預測 2025 年黃金將達到每英兩 2,900 美元，摩根大通預估將漲到 3,000 美元。

原油

短期來看，原油價格有望上漲，但受到供應增長、需求彈性、石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）政策調整等因素影響，從全年來看，可能前高後低。機構預測布蘭特原油 2025 年的波動區間可能在 68 美元～80 美元。

美元

各大機構普遍預期 2025 年美元將保持偏強態勢。機構認為，美元指數可能在第一、二季度衝高，川普政策的不確定性是關注焦點。儘管美元面臨調整壓力，但受美國經濟韌性、Fed 政策及美元準備貨幣地位支撐，美元強勢格局預料至少延續至明年第一季。

美債

受 Fed 政策主導，美債利率將面臨寬幅震盪，特別是在降息步伐和通膨控制方面的權衡。機構普遍認為，川普政策的潛在衝擊和通膨影響不確定性等因素，增加了 Fed 下半年貨幣路徑的不確定性，美債利率在未來一段時間內仍將呈現震盪態勢。

中國股市