盤後速報 - 綠界科技(6763)下週(1月6日)除息0.9元，預估參考價61.4元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 17:05
綠界科技(6763-TW)下週(1月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(12月30日)收盤價62.30元計算，預估參考價為61.4元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
綠界科技(6763-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為第三方支付業務。近5日股價下跌0.32%，櫃買市場加權指數上漲1.47%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/06
|62.30
|0.9
|1.44%
|0.0
|2024/07/15
|436.0
|9.1
|2.09%
|0.0
|2024/01/11
|459.5
|9.1
|1.98%
|0.0
|2023/07/10
|518.0
|10.1
|1.95%
|0.0
|2023/01/05
|396.5
|5.0
|1.26%
|0.0
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