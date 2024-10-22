【量大強漲股整理】輝達登高一呼，AI股可鎖定誰?光電周登場下CPO有機會延續買盤?

鉅亨研報 2024-10-22 18:13

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 78.57 億，投信買超 42.15 億，自營商賣超 20.69 億元，三大法人合計買超 100.03 億

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美股近日漲跌互見，科技股受到輝達和蘋果創新高的提振。(NVDA-US) 輝達股價上漲超過 4%，達到歷史新高，推動科技板塊上揚，(AAPL-US) 蘋果和 (NFLX-US)Netflix 也創下新高。FactSet 的數據顯示，約 14% 標普 500 成分股企業中，有 75% 的企業財報超出市場預期。此外，隨著市場預測和民調對川普的支持度上升，原油、美債殖利率和美元同步走高。終場，美股道瓊下跌 344 點，但那斯達克上漲 0.27%，費城半導體指數則上漲 0.13%，輝達的強勢表現帶動台系供應鏈，中國大陸今宣布在牛山島射擊、美國總統候選人川普言論刺激

，台股今日開低後大跌百點，儘管 (2330-TW) 台積電回檔，壓抑台股指數，但 AI 族群依然保持支撐，(2382-TW)廣達和 (2317-TW) 鴻海等 AI 伺服器廠再創本波新高，載板龍頭 (3037-TW) 欣興，補漲，終場拉尾，跌幅收斂，終場下跌 7 點收在 23535 點，今日收量微增紅 K 棒，三大法人今日買超 100 億元，其中外資今日又站買方，連 3 買，合計買超 855.6 億元，目前台股技術籌碼面有利多方格局，雖然加權下跌作收，反觀櫃買指數卻是收紅，顯示中小型股是盤面聚焦重點；展望本周，市場焦點將繼續集中在特斯拉等美股企業的財報，明天舉行的國際光電展，PCB 展；還有 10/25(五)，(3081-TW)聯亞，即將解禁，及美聯儲(FED）褐皮書和全球 PMI 數據，都將牽動未來的行情。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，今日下跌 0.92%，收在 1,075 元，根據近期法說會數據，台積電 Q3 美元營收達 235 億美元，毛利率為 57.8%，營益率達 47.5%，表現超過市場預期，上調 Q4 營收預測，全年美元營收成長預計達到 30%；董事長魏哲家強調，「AI 需求是真實且剛開始」，此言論消除了市場對 AI 泡沫的疑慮，進一步激勵相關供應鏈股價走高；外資將台積電目標價從 1,330 元上調至 1,355 元，顯示市場對其未來表現的樂觀態度；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.62%，收在 215.5 元，鴻海在 AI 和電動車市場積極布局，董事長劉揚偉強調，鴻海，將成為全球首家出貨輝達最新 GB200 AI 伺服器的供應商；法人對鴻海的目標價範圍在 192 元至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，今日下跌 1.5%，收在 1,310 元，將於 30 日舉行法說會，野村證券率先發布報告，指出聯發科 Q4 財報表現可望優於公司本身的預期，但仍對 2025 年的風險表示擔憂，野村也提醒，聯發科的天璣 9000 系列晶片出貨量今年可能大幅成長 70%，但其中約 30% 的成長來自安卓手機品牌提前促銷其旗艦產品，將 2025 年第一季的需求動能提前到 2024 年第四季，野村預估天璣 9000 系列晶片在 2025 年的全年出貨成長將低於 10%，顯示 2025 年的成長動力可能較為有限，基於此，野村將聯發科的目標價從 1,040 元上調至 1,250 元。

受惠於昨晚輝達大漲 (2382-TW) 廣達 今日表現也不俗，上漲 3.24%，收在 319 元， 9 月的合併營收達 1,551.1 億元，月增 6.8%、年增 57.9%，呈現了強勁的雙增長勢頭，再次刷新歷史新高。這是廣達單月營收連續第 5 次上漲，且突破 1,500 億元大關，累積前 9 個月的合併營收達 9,934.44 億元，年增 24.5%，達到全年最高點，展望未來，隨著 AI 伺服器的持續出貨，成長步伐將加速。廣達近年來積極拓展 AI 領域，旗下搭載輝達 H100 系列的高階 AI 伺服器機櫃已開始出貨。董事長林百里對未來 2 年 AI 市場前景持樂觀態度，預期 AI 市場將迎來百花齊放的階段，他重申，這股 AI 熱潮將持續延燒，並強調這是人類文明發展中的一個重要階段，富邦法人目標價上看 420 元。

強勢族群集中在 AI + 散熱股像是我們點名預告的，如伺服器機殼的 (3013-TW) 晟銘電和 (2486-TW) 一詮也表現強勢，PCB 展相關概念股，相關低基期股亦具抗跌力、(3037-TW)欣興，上漲 7.92%，特別是 CPO 股和光電周概念股（3450-TW）聯鈞，都有不錯的表現，佳螢通通領先預告在前面。

2024.9.23 佳螢點名，領先點名，十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會，將讓相關先進製程半導體股 CPO、矽光子、CoWos、光通訊股有所表現!

散熱股雙雙噴出! 改寫新高!

佳螢一再強調雙題材股，多元題材股都是資金流向的重點，點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電，收盤再創波段新高! 來到 163。會員 9 字頭領先進場後登上百元俱樂部! 甚至元俱樂部加碼的會員，通通開心獲利數鈔票賺漲停! 最高獲利達 + 78%。

(3013-TW)晟銘電，九月營收 8.26 億元，表現亮眼、呈現雙成長，創近 2 個月以來新高，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收，加上預計 10 月 17 日舉行法說會，預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁，也跨入 Sidecar 水冷機櫃，且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升，隨著預計大量出貨，營收獲利將【翻倍成長】；佳螢通通領先預告在前面!

(3450-TW) 聯鈞， 上漲 5%，收在 241.5 元，作為全球前三大雷射二極體封測 EMS 廠，受益於 AI 市場需求的增長，近期表現出色。公司 9 月的稅後純益達到 7,800 萬元，年增幅高達 875%，每股純益 0.53 元，顯示出強勁的營運能力，對其後市看好，股價從 173.5 元一路上漲至 241.5 元，漲幅超過 40%，券商研究報告指出，隨著聯鈞產品出貨的擴大，未來可能進一步擴產。如果客戶需求持續增長，公司有望實現盈餘大幅改善，進一步優化其營運表現。此外，聯鈞在雷射元件和矽光子技術方面的發展，將是推動其股價持續走高的重要動力。這些技術在光通訊和 AI 領域的應用，將為公司未來發展帶來更多機遇。

（2486-TW）一詮 ，上漲 4.56%，收在 126 元，9 月營收達 5.01 億元，呈現月增 2.9%、年增 11% 的增長趨勢，顯示出其營運表現穩健。累計前 9 個月營收為 39.7 億元，較去年同期成長 9.7%。第三季營收達 14.7 億元，季增 5.7%，並較去年同期成長 13%。隨著下半年 AI 伺服器和網通訂單的增長，一詮的散熱片出貨量持續上升，為其營運注入動能。此外，一詮開發的熱介面（Metal Tim）散熱片已獲得客戶認證，預計第四季進入成熟階段，提升出貨力道，並有望推升產品價格，進一步帶動第四季的營收成長。

【3013 晟銘電】創新高!+78%

【2486 一詮】+40%、【3450 聯鈞】+217%

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師