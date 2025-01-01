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盤後速報 - 群聯(8299)下週(1月8日)除息13.12元，預估參考價520.88元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:05


群聯(8299-TW)下週(1月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.12元。

以今日(12月31日)收盤價534.00元計算，預估參考價為520.88元，息值合計為13.12元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

群聯(8299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。近5日股價上漲9.54%，櫃買市場加權指數上漲0.21%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/08 534.00 13.1236 2.46% 0.0
2024/07/09 613.0 8.6593 1.41% 0.0
2023/12/21 511.0 4.4248 0.87% 0.0
2023/07/04 417.5 4.4509 1.07% 0.0
2022/12/13 319.0 10.2775 3.22% 0.0

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