盤後速報 - 群聯(8299)下週(1月8日)除息13.12元，預估參考價520.88元
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 17:05
群聯(8299-TW)下週(1月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.12元。
以今日(12月31日)收盤價534.00元計算，預估參考價為520.88元，息值合計為13.12元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
群聯(8299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。近5日股價上漲9.54%，櫃買市場加權指數上漲0.21%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/08
|534.00
|13.1236
|2.46%
|0.0
|2024/07/09
|613.0
|8.6593
|1.41%
|0.0
|2023/12/21
|511.0
|4.4248
|0.87%
|0.0
|2023/07/04
|417.5
|4.4509
|1.07%
|0.0
|2022/12/13
|319.0
|10.2775
|3.22%
|0.0
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