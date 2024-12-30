〈日股收盤〉拋股過年日經翻黑 仍寫35年最高封關價
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-30 15:29
日本股市今 (30) 日為 2024 年封關日，受到美股上週表現欠佳響，以及靜待日本央行 1 月升息動作，投資人謹慎調整部位，日經 225 指數(NKY) 跌回 4 萬點以下，終場下跌 386.62 點或 0.96%，報 39,894.54 點，寫下 35 年以來最高封關價。
日經 225 指數在 2024 年全年飆漲 6430.37 點，漲幅達 19.2%。明 (31) 日起將展開 6 天新年假期，1 月 6 日重新開盤。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 16.76 點或 0.6%，報 2,784.92 點；今年以來漲幅達 17%。
重點個股部分，愛德萬測試下挫 2.64%，DISCO 下跌 2.35%，東京威力科創下跌 0.8%；豐田汽車下跌 1.32%，日產汽車重挫 5.73%。
由於日本央行 12 月利率按兵不動，市場分析師預期 1 月將升息。野村日本首席經濟學家 Kyohei Morita 表示，2025 年日本經濟走向「正常化」，預計 2024 年核心 CPI 年增率為 2.5%，日本經濟將繼續保持復甦趨勢，薪資與物價之間的良性迴圈將得到加強，預計 2025 年將升息兩次。
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