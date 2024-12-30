〈日股收盤〉拋股過年日經翻黑 仍寫35年最高封關價

日本股市今 (30) 日為 2024 年封關日，受到美股上週表現欠佳響，以及靜待日本央行 1 月升息動作，投資人謹慎調整部位，日經 225 指數(NKY) 跌回 4 萬點以下，終場下跌 386.62 點或 0.96%，報 39,894.54 點，寫下 35 年以來最高封關價。