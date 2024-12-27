〈房產〉中古屋是預售屋6折價 高雄這三行政區「買新不如買舊」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 10:13

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高雄市在科技產業進駐以及重劃區開發利多下，帶動房價上漲。房仲業者依錄交易資訊，統計高雄市行政區今年中古屋與預售屋每坪成交均價，發現中古、預售屋的單坪價差幅度高達 6 成，其中小港、前金、鼓山區名列單坪價差前三名，每坪最少差 10 萬元。

高雄港區」今年中古、預售屋單坪價差幅度高達 67%，是高雄價差最高的行政區，永慶不動產小港漢民康莊加盟店東麥家豪指出，這裡擁有南部重要的「小港國際機場」及眾多工業區，能使用的住宅用地本就稀少，且就業人口的居住需求造就剛需強勁，加上捷運紅線延伸至林園工業區、預計 2035 年完工的機場擴建計畫，有望大幅提升就業人口，讓為數不多的住宅更加一屋難求。

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目前小港區中古屋主要為屋齡 20 年以上的大樓、透天厝，每坪均價約 15-20 萬元，麥家豪坦言，因住宅用地珍貴、加上當地剛需強勁，讓預售屋價格直接站上 3 字頭，突顯中古屋 1 字頭的經濟實惠。而且小港區的租屋市場也很熱門，且租金行情與市區相當，進而讓屋主即使不住在當地也會出租，在中古屋供給不足的情況下，買方的選擇不多，對於物件接受度相當高。

位處高雄市中心的「前金區」，中古、預售屋單坪價差竟也達 65%。永義房屋高雄八德站前加盟店長黃建凱表示，前金發展時間早，區域內有多個政府機關、文教設施，也有大型公園、百貨公司、夜市等商圈，生活機能相當完備。因為發展早，造成素地越來越少，近年建商整合土地、推動危老都更打造許多新建案，加上捷運紅、橘線的優勢，吸引許多購屋族前來置產。

黃建凱說明，區內中古屋主要為 30 年以上物件，每坪均價 30-35 萬元之間，相對於站上 5 字頭的預售屋，價格相當有競爭力。加上位處高雄市中心，銜接南、北高雄及捷運助攻，對於通勤族相當便利。眾多因素加乘，前金區中古屋成為許多追求生活機能的首購、小資族理想目標之一。受限於行政區土地都已開發，住宅供給量有限，未來在預售屋帶動下，中古屋價格仍有成長空間。

高雄「鼓山區」擁有近年高雄最熱門的農 16、美術館重劃區，中古、預售價差幅度也達 59%，位居高雄第三。永慶不動產高雄美術青海加盟店長謝絲淇解釋，鼓山區是發展早，近年在兩大重劃區帶動下，鼓山區預售屋不斷創新高。區域內擁有大型公園、多間百貨公司、大賣場等，加上捷運紅線、輕軌通過，整體生活機能優秀，目前也有百貨公司興建中，加上這裡有高雄少數的高級商辦，發展前景相當看好。

謝絲淇指出，鼓山區中古屋價格相當兩極，農 16、美術館重劃區內中古屋每坪均價已突破 40 萬元，而重劃區以外的中古屋每坪均價則是 20-30 萬元，不同價格區間的中古屋，能滿足不同需求的購屋族群。她也補充，鼓山區購屋族群多為 30-40 歲的首購族，看準區域生活機能卓越，在高價預售屋的推升下，中古屋價格也穩健上升。