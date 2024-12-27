英飛凌連15度獲選 入列道瓊永續發展指數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 17:42

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英飛凌今 (27) 日宣布被選入道瓊永續發展世界指數以及道瓊永續發展歐洲指數，為連續 15 度榮獲此項企業永續發展的認可。這項標竿指數代表著標普全球 BMI 指數 (S&P Global Broad Market Index) 最大的 2,500 家公司中，根據長期經濟、環境和社會標準表現的前 10% 廠商。

英飛凌董事會成員暨數位及永續長 Elke Reichert 表示，公司在永續發展的努力再度受到認可，公司連 15 度入列該指數，體現公司對永續發展的長期承諾。公司透過產品持續推動低碳化和數位化進程，相信負責任的商業實踐是英飛凌取得長期成功，以及為我們的利益關係人創造價值的關鍵。

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半導體可讓資源的使用更加高效，並且充分發揮數位技術的潛力。相較於在製造過程中產生的碳排，英飛凌的產品在其生命週期中可創造 45 倍的減排量，同時，也持續透過更高能源效率與智慧的半導體解決方案以提高這項比率，例如，先進的電源系統能夠顯著提升再生能源發電、資料中心和電動車的能源效率等級。

同時，英飛凌也致力於減少自身的碳足跡，目標是 2030 年實現碳中和。英飛凌在範疇 1 和範疇 2 的排放已減少了三分之二，現在正朝著在 2025 年降低 70% 排放的目標邁進 (比較基準年度為 2019 年)，矢志成為半導體產業永續發展的先行者，並且已經在同業中具備最低的正規化範疇 1 和範疇 2 排放以及最低的水消耗。