〈和大尾牙〉趕上機器人浪潮拓市場 料全球電動車市場壁壘會更分明
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 19:17
和大 (1536-TW) 董事長沈國榮今 (27) 日在集團尾牙表示，傳產業者這 2 年真的是非常辛苦，但度過最困難的時代，將邁向更大的發展，除了將切入半導體封裝版圖，也將拓展機器人市場。
沈國榮說，目前中國是使用機器人最大的市場，相關業務將先拓展至中國，為營運添新成長動能。
而在主要汽車業務上，沈國榮說，全球燃油車銷售下滑，電動車有成長但也不是沒有壓力，因此，和大趁著低潮期反而思考趕上機器人發展，依目前的設備「完全有能力」，目前產能規劃可因應 80 億元營收的各業務總出貨所需。
另一方面，沈國榮透露，將向樺銳綠電簽約下未來 10 年購買 6 億度綠電，以符合未來的發展趨勢，同步有望完成策略合作投資。
對於車市展望，沈國榮說明，中國電動車競爭激烈，預計這場消長戰到明年下半年就會慢慢緩和，到後年上半年打完，看未來中國是比亞迪的市場，歐洲和美國則是特斯拉和老車廠的市場，「中國車要進美國市場幾乎不可能，美國車要進入也會有阻礙」。
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