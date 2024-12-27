安格新產品齊發 明年營收重返成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 17:06

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安格 (6684-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理藍世旻表示，公司持續深耕四大核心領域，包括 USB-C 視訊轉換、智慧卡讀卡機、數位電源管理及高速訊號處理，目前各產品線皆有開發新產品，尤其在 USB-C 視訊轉換與數位電源領域都預計在明年陸續發酵，有助營收重返成長，營運也將優於今年。

安格近期推出標準平台 USB-C to V-by-One with PD 3.1 解決方案，擺脫過去分體電視的技術封閉市場，僅透過 USB-C 就可將電視與顯示器相互連接，目前已取得客戶開案，預計於明年第三季進入量產。

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數位電源方面，安格自併購強弦後，積極布局 GaN 完整解決方案，透過三顆晶片綑綁銷售，已切入數個案件，同時整合自家的 USB PD 控制晶片技術，往高瓦數充電設備等發展，爭取在未來 AI 時代中電源商機爆發的機會。

安格先前即有 ReDriver/ReTimer IP(矽智財)，近年隨著 AI 所需傳輸速度加快，高速訊號處理晶片需求熱絡，安格也布局 HDMI 2.1 ReDriver/ReTimer 及 USB4 ReDriver/ReTimer 等新產品，預計將在明年陸續完成開發，並在 2026 年問世。

安格科技強調，憑藉在電源管理、高速訊號處理等領域的技術優勢，公司將持續深化產品布局，預期未來隨著新產品量產，營運將逐步改善。