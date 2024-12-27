安國先進製程案件明年底進入量產 全年營收估顯增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-27 15:58

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神盾 (6462-TW) 集團旗下 ASIC 業者安國 (8054-TW) 今 (27) 日召開法說會，董事長羅森州表示，隨著 ASIC 市場不斷成長，加上公司過去耕耘的效益發酵，預期未來半年會陸續取得數個案件，看好明年營運會顯著優於今年，總經理陳建盛也補充，先進製程案件最快明年底進入量產。

執行長蔡玲君指出，11 月營收達 2.84 億元，月增 79.09%，年增 51.33%，10 至 11 月合計營收為 4.42 億元，第四季整體營收預估會突破去年同期 6.8 億元的水準。

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安國目前業務主軸為 Arm 伺服器小晶片 (Chiplet) 架構設計服務，且為應對市場對 AI 運算多樣化的需求，也推出 AI Platform ASIC 解決方案，結合 AI XPU 架構 (CPU、NPU、LPU 等運算單元) 與先進封裝技術 (如 CoWoS、 WoW)。

陳建盛說，安國目前已有數個 ASIC 案件，包括先進製程與先進封裝，其中，先進製程案件涵蓋 7/6 奈米、3 奈米等，部分案件將在明年開始貢獻 NRE，最快明年底開始進入量產。

先進封裝方面，安國拿下數個 CoWoS 與 WoW 案件，其中，CoWoS 案件以 CoWoS-S 為主，將在明年開始貢獻營收，WoW 應用則以 AI PC 為主，且因透過 VHM 與 12 奈米邏輯晶圓相互堆疊，也可符合美國對中國禁令。