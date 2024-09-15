安國4奈米ASIC案件明年投片 為營運注活水
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-15 09:25
安國 (8054-TW) 在神盾 (6462-TW) 集團資源挹注下，具備更多能力承接 AI/HPC 的 ASIC 案件，近期傳出 4 奈米案件將在明年完成設計定案並投片 (Tape out)，貢獻明年營收，也為後續量產奠定龐大基礎。
安國透過併購星河，取得在前端設計領域的技術，先前也預計以不超過 4,000 萬美元取得安謀 (ARM-US) 最新架構的授權，藉由與安謀加深合作，擴大服務範圍，除了既有的先進製程，也延伸至先進封裝領域。
未來隨著小晶片 (Chiplet) 封裝趨勢成形，先進封裝設計領域成為各家 ASIC 業者的兵家必爭之地，安國也延攬業界團隊，揮軍 CoWoS 領域，並取得台積電 (2330-TW)(TSM-US) 認可，預計將在明年、後年陸續挹注營運，成為未來數年成長動能來源。
安國今年以來已陸續淡出原有業務，不過在 ASIC 業務穩健發展下，營收仍呈現正成長，前 8 月營收達 13.52 億元，年增 17.15%，改寫同期新高
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