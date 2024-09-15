安國4奈米ASIC案件明年投片 為營運注活水

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-15 09:25

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安國 (8054-TW) 在神盾 (6462-TW) 集團資源挹注下，具備更多能力承接 AI/HPC 的 ASIC 案件，近期傳出 4 奈米案件將在明年完成設計定案並投片 (Tape out)，貢獻明年營收，也為後續量產奠定龐大基礎。

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未來隨著小晶片 (Chiplet) 封裝趨勢成形，先進封裝設計領域成為各家 ASIC 業者的兵家必爭之地，安國也延攬業界團隊，揮軍 CoWoS 領域，並取得台積電 (2330-TW)(TSM-US) 認可，預計將在明年、後年陸續挹注營運，成為未來數年成長動能來源。