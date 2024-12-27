【量大強漲股整理】台股周線收紅，2025年Q1選股新題材大公開?!
鉅亨研報 2024-12-27 18:06
美國股市漲跌互見，道瓊斯指數小幅上漲 0.07%，標普 500 指數小跌 0.04%，那斯達克指數則微跌 0.05%，費城半導體指數略微上漲 0.03%，在美股七大巨頭中，僅 (AAPL-US) 蘋果股價上漲 0.32%，而 (TSLA-US) 特斯拉則回吐假期前的漲幅，跌幅為 1.76%，市場對最新經濟數據和政策變化保持高度關注，當周初領失業金人數為 21.9 萬人，低於經濟學家預期的 22.5 萬人，但持續申請失業金人數顯著增加，顯示出勞動市場的挑戰加劇，顯示失業者再找工作變得更加艱難，此外，市場也擔心美國總統川普未來政策的變數，這一不確定性對市場情緒產生了影響，並推動金價上漲，美國聯準會對未來降息的立場有所變化，開始顯現出更多的鷹派態度，這使得美國 10 年期國債殖利率上升，達到自 5 月以來的最高水平，展望 2025 年，市場的主要憂慮集中在美聯儲的貨幣政策調整、川普可能的貿易和關稅政策以及其他經濟政策，還有不斷升級的地緣政治風險，台股方面 2024 年進入倒數計時，下周僅剩兩個交易日，由於外資剛過完聖誕假期，即將迎來跨年，台股交投清淡，內資撐盤，加權權指數今日小幅震盪收高，終場上漲 28.74 點，收在 23275.68 點，成交量縮至 2858.01 億，近期雖然指數雖然量縮震盪，不過目前均線多頭排列，目前多頭趨勢不變，目前
周線翻紅，指數本周累計上漲 765.43 點，市場樂觀看待 2025 年進入牛市，並期待元月紅包行情。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.46%，收在 1090 元，根據日本媒體「讀賣新聞」和共同社的報導，木村敬在記者會上確認了台積電熊本工廠的量產消息，並表示台積電已證實，該工廠在 12 月已按照計畫開始量產，台積電的日本子公司 JASM（日本先進半導體製造）也於本月 23 日通知熊本縣政府，表示量產已正式啟動，台積電進駐熊本設立半導體製造基地，對於日本乃至全球半導體產業具有重要意義，這不僅強化了台積電在國際市場的布局，也幫助日本提升在先進半導體製造領域的競爭力；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.53%，收在 186.5 元，全球領先的人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案供應商智百特（Zettabyte）於 27 日宣布，與全球最大科技製造服務商鴻海建立正式的「策略合作夥伴」關係，此次合作將以本輪融資為基礎，旨在推動創新，並促進高能源效益的 AI 解決方案普及，進一步提升企業在 AI 領域的競爭力，智百特的核心產品 Zware 是一款先進的 AI 資料中心管理軟體，專為優化 GPU 性能而設計，Zware 不僅顯著降低了用電量，還能最大化運算輸出的效能，幫助企業在 AI 運算中達到卓越的效率和可持續發展目標，這款解決方案不僅有助於提升運算效能，還對能源消耗和環境影響進行優化，對於追求綠色科技和高效能的企業來說，具有重要的市場價值；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.70%，收在 1430 元，聯發科作為業界領先的 ASIC 服務提供商，正在積極轉型，朝向 AI 領域進軍，並持續拓展其市場份額，預計從明年下半年開始，聯發科的 AI 相關晶片將陸續進入量產，並開始貢獻營收，多數國內外法人對此持樂觀態度，並給予強烈買進評等，此外，聯發科目前的天璣 9400 晶片需求也呈現強勁增長，成為市場熱點題材，進一步提升其業務前景。
2024.11.26 佳螢點名預告黃仁勳欽點三大題材股，將有機會發動!!! 無人機，今日強勢大漲向上!
俄羅斯向烏克蘭發動攻擊的消息激發了市場對軍工相關股票的熱情，無人機相關概念股，(8033-TW) 雷虎、(5314-TW) 世紀、(7402-TW) 邑錡、(5371-TW) 中光電、(2630-TW) 亞航、(4541-TW) 晟田大幅上漲；其中 (5314-TW) 世紀，更是亮燈漲停! 再創新高；自來到 660 元大關，主研發無人機進入量產，首批訂單出貨至美國。其前三季 EPS 達 9.56 元，前 11 月營收年增翻倍，因無人機題材催化股價節節攀升，買盤無懼遭列注意股點火向上，持續改寫新高。
(8033-TW) 雷虎，上漲 4.98%，收在 63.3 元；雷虎於 26 日宣布，已成功整合台灣無人機供應鏈，並開始生產完全台灣製造的無人機及其零組件，其中包括最新研發的「自殺式無人機」，這一突破不僅能強化國軍的不對稱作戰能力，也有望為歐美盟邦提供可靠的國防技術支援，雷虎的自殺式無人機具備先進的精準打擊能力，將對提升台灣在防衛領域的競爭力發揮關鍵作用，此外，雷虎在台灣本地化生產的策略，有助於降低對外部供應鏈的依賴，並進一步加強台灣在全球無人機市場中的競爭地位，隨著台灣無人機技術的提升，雷虎的產品未來有望進一步拓展至國際市場，為全球軍事需求提供更多支援。
(4566-TW) 時碩工業，重新站上季線，並迎來國際大單的消息，推動股價上漲，昨日點名預告後也發動向上；精密金屬加工大廠時碩工業 11 月合併營收 4.16 億元，月增 2.08%、年增 19.19%，為近三個月新高，且連續八個月年增正成長；累計前 11 月合併營收 44.24 億元、年增 14.01%，為歷史同期次高。
光通訊，CPO 雙連捷運站的 (3450-TW) 聯鈞，收盤再創新高! 來到 291 元大關；
而和 (3081-TW) 聯亞也顯示出強勁的上漲勢頭，即使被分盤後仍然持續地墊高支撐走強， 代表矽光子的股票都有機會延續買盤向上。
併購題材，(6191-TW) 精成科宣布以 84 億元收購日本 PCB 製造公司 Lincstech 的 100% 股權，股價隨即跳空漲停，達 58.6 元，成交量來到 3497 張；其他 PCB 相關股票，(6141-TW) 柏承，亮燈漲停、(5469-TW) 瀚宇博、(2368-TW) 金像電及 (2383-TW) 台光電的股價均有上漲，顯示出市場對於這些公司未來前景的看好。
另外隨著中國「人類間質肺炎病毒」和日本「蘋果病」的疫情升溫，防疫概念股成為市場焦點，(1325-TW) 恆大、(9919-TW) 康那香、(3373-TW) 熱映等股票漲停，顯示出防疫需求的復甦，之下全數發動向上。
類股持續呈現輪動現象，有機會續航到元月份紅包行情，選股將重於選市。
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