安國將加入Arm生態系 強化ASIC布局

神盾指出，安國先前以不超過 4000 萬美元取得 Arm 新推出的架構授權，包括 V2、N3 等，顯現集團花費非常大的心力與 Arm 進行全面合作，也將搭配乾瞻的 IP 與安國的設計服務，未來隨著 Arm 新系統架構推出時，集團也能夠在先進領域與國際大廠接軌。

外界看好，未來安國進入 Arm 生態系後，可運用 Arm Neoverse CSS 平台資源，進一步打開知名度，取得與更多大廠的合作機會，且在取得授權後，也可與神盾的 IP 業務協同合作，共同服務客戶，達成一條龍式的生產服務。