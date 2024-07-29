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台股

安國將加入Arm生態系 強化ASIC布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-29 17:59

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安國科技。(鉅亨網資料照)

神盾 (6462-TW) 日前宣布暫緩與 Curious 進行換股，公司指出，將集中資源投入先進製程、先進封裝等領域布局，就如同集團先前透過安國 (8054-TW) 取得 Arm 授權，藉此強化 ASIC 布局，未來也會加入 Arm 生態系，成為聯盟成員之一。

Arm Total Design 生態系成員眾多，包括三星、博通 (AVGO-US)、英特爾 (INTC-US)、Cadence、西門子等，台廠包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、智原 (3035-TW) 也都在名列其中。

神盾指出，安國先前以不超過 4000 萬美元取得 Arm 新推出的架構授權，包括 V2、N3 等，顯現集團花費非常大的心力與 Arm 進行全面合作，也將搭配乾瞻的 IP 與安國的設計服務，未來隨著 Arm 新系統架構推出時，集團也能夠在先進領域與國際大廠接軌。

外界看好，未來安國進入 Arm 生態系後，可運用 Arm Neoverse CSS 平台資源，進一步打開知名度，取得與更多大廠的合作機會，且在取得授權後，也可與神盾的 IP 業務協同合作，共同服務客戶，達成一條龍式的生產服務。

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