〈焦點股〉疫情一波波 資金轉進防疫股 5檔連2漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 13:27
入冬後疫情一波波襲來，國內包括流感、麻疹，中國出現人類間質肺炎病毒 (hMPV) 大流行，防疫股也因此獲買盤敲進，今 (27) 日多檔防疫股再度亮燈漲停，包括恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW)、熱映 (3373-TW) 及優盛 (4121-TW) 皆拉出 2 根漲停。
疾管署公布國內上周流感新增 23 例重症，6 例死亡個案，本周進入流行期，而中部醫院更出現麻疹群聚感染，加上中國日前發布全國呼吸道傳染病監測狀況，指出人類間質肺炎病毒感染數逐漸增加，且目前尚無疫苗或特效藥可以預防及治。
疫情接踵而來，帶動防疫股今日再度群起強漲，包括恆大、康那香、熱映及優盛拉出 2 根漲停。不過恆大、康那香、熱映及優盛今年營運仍疲弱，累計前三季呈現虧損。
恆大 11 月營收 2530 萬元，月增 1.12%，年減 6.05%，累計今年前 11 月營收 2.95 億元，年減 19.58%，且前三季稅後虧損 1100 萬元，每股虧損 0.13 元。
康那香 11 月營收 2.21 億元，月減 0.21%，年增 4.14%，累計今年前 11 月營收 26.19 億元，年減 3.92%，前三季同樣呈現虧損，稅後虧損 2.89 億元，每股虧損 1.48 元。
熱映 11 月營收 3302 萬元，月增 1.21%，年減 4.44%，累計今年前 11 月營收 3.67 億元，年減 3.75%，前三季稅後虧損 2357 萬元，每股虧損 0.54 元。
優盛 11 月營收表現相對亮眼，11 月營收月營收 3.28 億元，月增 10.11%，年增 5.49%，累計前 11 月營收 35.07 億元，年增 1.16%。不過前三季仍虧損，稅後虧損 1600 萬元，每股虧損 0.19 元。
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