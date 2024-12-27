〈焦點股〉疫情一波波 資金轉進防疫股 5檔連2漲停

疾管署公布國內上周流感新增 23 例重症，6 例死亡個案，本周進入流行期，而中部醫院更出現麻疹群聚感染，加上中國日前發布全國呼吸道傳染病監測狀況，指出人類間質肺炎病毒感染數逐漸增加，且目前尚無疫苗或特效藥可以預防及治。

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疫情接踵而來，帶動防疫股今日再度群起強漲，包括恆大、康那香、熱映及優盛拉出 2 根漲停。不過恆大、康那香、熱映及優盛今年營運仍疲弱，累計前三季呈現虧損。