〈房產〉不畏限貸風暴 太平洋房屋菁英高峰會戮力同心邁向2025

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 18:28

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房仲業太平洋房屋今 (26) 日於新莊頤品大飯店舉辦「2024 太平洋房屋房仲菁英高峰會」，頒出年度大獎及舉辦慶功宴，全台太平洋房仲菁英共襄盛舉，一起分享整年的輝煌成果。

太平洋房屋指出，儘管央行今年 9 月祭出第七波信用管制，但太平洋房屋超前布署，7 月開始推動經委會研擬因應對策、舉辦全台秘書會議強化店務管理、透過店東長群英會幫助加盟店找到核心競爭力，從區域整合到強化區域聯賣，加上董事長列車跑遍全台經委會分享 40 年寶貴經驗，讓 2024 年度 TOP 分店業績年成長近 20%，千萬經紀人數再創新高，年成長 30%；千萬以下到 500 萬經紀人數年成長近 18%，整體表現在限貸風暴中相當亮眼。

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太平洋房屋指出，2024 太平洋房屋房仲菁英高峰會由太平洋房屋董事長孫寶國和總經理徐福龍帶領全台房仲菁英高呼口號凝聚士氣，齊心奔騰 2025。太平洋房屋現在的經營團隊自上任後，與時並進，融入網路社群潮流，將數據思維結合線上行銷，積極擴大影響力。

太平洋房屋董事長孫寶國致詞表示，2024 年以良善正直品牌影片作為整年行銷宣傳首發，配合分店人員動員，使企業精神成為消費者買屋賣屋以及人才招募的金字招牌。此外，為了讓短影音成為房仲的行銷利器，推出拍攝物件開箱影片競賽，除了為自身經手物件帶來人流，同時在網路平台上吸引消費者關注，提升指名度。

基於公司健康成長的理念，太平洋房屋尤其重視新人育成，今年除了執行「龍騰教育訓練」，在課程中教導房仲新鮮人實戰經驗與智慧，讓學員可以學以致用，為客戶提供專業的服務。另還推出「房仲新人 30 天工作手冊」，協助店東長督導教育，加強加盟店訓練效益，能讓房仲新人在短時間快速進入狀態。

太平洋房屋總經理徐福龍房市經營方略報告。(圖：太平洋房屋提供)

有關今年房市，總經理徐福龍並指出，雖然遭到限貸令衝擊，但根據指數顯示，第三季七都房價都還在持續成長，新北、桃園、新竹、台中、台南漲幅甚至還出現擴大。放眼當前拋售潮未現，股市未崩盤，房市買氣尚在，量縮價盤機會仍大，看好 2025 下半年房市回穩；另房屋買賣未來以首購為主力，太平洋房屋以掌握買方需求切入，透過精準行銷與系統幫助買方找到適合的房子。

明年為太平洋房屋 40 周年，徐福龍表示，在加盟店部份，將持續經營環境優化與品牌優勢強化、行銷工具的使用與精進。而總公司為了讓太屋從眾多競爭品牌中脫穎而出，太平洋房屋 40 周年活動以具體化的方案提升品牌影響力及客戶忠誠度。