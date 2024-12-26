〈房產〉全台七都房價Q4走跌中 永慶估明年價跌量縮跌幅7%起跳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 18:09

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依「政大永慶即時房價指數」顯示，今 (2024) 年第四季全台七都房價季增率已由漲轉跌、全面反轉。進一步觀察七都房價指數變化，新北、台南較 2024 年第三季下跌 2% 內，跌幅較輕，台北、桃園、新竹縣市與台中則季減 2.3-3.3%，僅高雄季減幅逾 4%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋並指出，在經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突四大變數影響下，預期 2025 年房市呈「量縮價跌」格局，全年交易量估 27.8-28.8 萬棟左右，較 2024 年減少 18-21%，將是近七年來交易量首度跌破 29 萬棟大關。

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至於房價走勢方面，葉凌棋指出，在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，展望 2025 年，剛需強勁的區域估跌幅 7%-10% 左右，過度投機炒作的區域，房價則有 10%-15% 的跌價空間。

同時，根據統計顯示，2022 年全台建照逾 18 萬戶，新屋開工逾 14 萬戶，雙雙創新歷史新高紀錄，而 2023-2024 年建照、新屋開工雖較 2022 年減少，但仍處 15 年來高檔，如以 2022 年新屋開工量、3 年施工期推算，預估 2025-2027 年將出現爆量新屋完工潮。根據估算，全台 2025-2027 年預售屋預計完工戶數恐達 40 萬戶，市場新增供給大增。

葉凌棋指出，美國總統川普即將就任，2025 年全球經濟面臨美國政經政策的不確定性，牽動國際經濟局勢，將是左右全球景氣的關鍵，同時，美中關係的變化也會影響台海情勢的發展。此外，地緣政治風險仍高，俄烏戰爭、以巴衝突未來走向仍不明朗，加上中東局勢變化也將影響全球經貿發展。